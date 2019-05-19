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воскресенье, 19 мая 2019 13:37

Петр Порошенко с женой почтили память жертв политических репрессий
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Порошенко с женой возложили цветы к памятнику жертвам репрессий
Фото: УНІАН
Порошенко с женой возложили цветы к памятнику жертвам репрессий
Порошенко с женой возложили цветы к памятнику жертвам репрессий
Порошенко с женой возложили цветы к памятнику жертвам репрессий
Порошенко с женой возложили цветы к памятнику жертвам репрессий

Президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной почтили память жертв политических репрессий в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы".

"Президентская чета возложила цветы к братской могиле и почтила память погибших. Также к братской могиле был установлен венок цветов с лентой национальных цветов Украины", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

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Супруги установили лампады и почтили память жертв тоталитаризма у центрального монумента мемориала "Быковнянские могилы". Возложили венки к памятному знаку польских захоронений.

19 мая в Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий. Вспоминают пострадавших от политики советской власти в 1920-1980-х годах.

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