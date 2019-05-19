Петр Порошенко с женой почтили память жертв политических репрессий

Фото: УНІАН

Президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной почтили память жертв политических репрессий в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы".

"Президентская чета возложила цветы к братской могиле и почтила память погибших. Также к братской могиле был установлен венок цветов с лентой национальных цветов Украины", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коснулись миллионов людей: Епифаний напомнил о последствиях политических репрессий

Супруги установили лампады и почтили память жертв тоталитаризма у центрального монумента мемориала "Быковнянские могилы". Возложили венки к памятному знаку польских захоронений.

19 мая в Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий. Вспоминают пострадавших от политики советской власти в 1920-1980-х годах.