Сегодня День памяти погибших за независимость

Во время Иловайской операции погибли 366 украинских воинов. Фото: Reuters

Сегодня в Украине День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства. Дата приурочена памяти о дне наибольших потерь украинских героев на Донбассе - дню выхода из окружения в Иловайского котла 29 августа 2014 года.

Указ подписал Владимир Зеленский в прошлом году на праздновании 28-летия Независимости Украины.

"В целях почтить их память (погибших защитников - Gazeta.ua) я подписал указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и отмечая его ежегодно 29 августа", - сказал Зеленский.

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Министерство по делам ветеранов Украины разработало проект приказа "О мерах, посвященных Дню памяти защитников Украины в 2020 году".

Предусматривается поднятие государственного флага Украины, объявление минуты молчания, ограничение развлекательных и концертных мероприятий и трансляций по телевидению и радио, возложение цветов к памятникам, мемориалам и местам захоронения защитников Украины. Также в этом году планируется установить уменьшенные копии государственного флага на всех могилах защитников Украины.

29 августа 2014 года начался вывод украинских военнослужащих из окружения под Иловайском на Донбассе ("зеленый коридор" - Gazeta.ua). Российские военные, вторгшиеся в Украину, обстреляли коридор, которым должны были выходить украинские солдаты. По официальным данным МОУ, в ходе Иловайской операции, которая длилась с 24 по 29 августа, погибли 366 украинских военнослужащих, 429 - тяжело ранены, 128 - попали в плен, 158 - считаются пропавшими без вести.