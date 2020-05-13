Сегодня будет еще одно внеочередное заседание – Рада готовит санкции для россиян

156 нардепов выступили за проведение заседания для продолжения санкций. Фото: ВР

Верховная Рада проведет сегодня еще одно внеочередное заседание, на котором рассмотрит один вопрос - продление запрета российских социальных сетей.

Ранее фракция "Голоса" собрала 150 подписей за внеочередное заседание. Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия предложил провести его сегодня.

"Собрали 150 подписей за то, чтобы мы приняли постановление Верховной Рады о поддержке санкций против российских интернет-сервисов. У них срок заканчивается 15 мая. Чтобы не собираться в понедельник, предлагаю сегодня последним вопросом созвать новую внеочередную [сессию] и проголосовать", - сказал Арахамия.

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"Если никто не возражает, я могу выдать распоряжение о созыве внеочередного заседаний Верховной Рады сегодня в конце этого заседания", - сказал спикер Дмитрий Разумков.

На это нардепы ответили аплодисментами.

"Пожалуйста, аппарат, подготовьте проект соответствующего распоряжения", - распорядился Разумков.

Российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компании Mail.ru, "Яндекс" и их сервисы заблокированы в Украине с мая 2017 года. Через несколько дней срок действия санкций истекает. СБУ передала СНБО предложения продлить санкции еще на 3 года. Позже Иван Баканов предложил расширить перечень запрещенных ресурсов.