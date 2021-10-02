Шефир после покушения ездит на бронированном авто

В результате покушения на Шефира был ранен его водитель. Фото: ua.news

Первый помощник президента Сергей Шефир, после обстрела его автомобиля, пересел на бронированный автомобиль.

Об этом он рассказал в Трускавце, куда прибыл в субботу, 2 октября, сообщает Корреспондент.

Шефир также прокомментировал заявления о том, что покушение инсценировали.

"Я читаю об этом, где-то смешно, где-то обидно. Но я считаю, что некоторые журналисты будут только в одном случае говорить, что это не инсценировка, если бы был смертельный исход. В основном, кто хочет, пусть попробует так инсценировать, если это возможно", - сказал он.

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По словам Шефира, причиной покушения является психологическое давление на власть.

"Я думаю, что это только давление на высшие эшелоны власти. Других версий у меня нет, я никого не подозреваю, у меня со всеми нормальные рабочие отношения. Это давление в психологическом аспекте, больше ни в каком аспекте не вижу", - сказал помощник президента.

Автомобиль Сергея Шефира обстреляли утром 22 сентября в Киевской области. Он как раз ехал на работу. Засада ждала в лесу. Шефир не пострадал. Водителю досталось три пули. Расследовать дело будет Главное следственное управление МВД. Кроме Великобритании, помогать украинским правоохранителям будет Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов Америки.