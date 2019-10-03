СБУшник, который сообщил об "амбарной книге" Партии регионов, метит в ГПУ

Трепак подал декларацию на должность прокурора отдела. ФОТО: сайт партии "Гражданская позиция"

Экс-первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак, который в 2016-м передал НАБУ документы "черной бухгалтерии" Партии регионов, претендует на пост заместителя генпрокурора Руслана Рябошапки.

Об этом свидетельствует поданная им декларация. Также об этом рассказали "Украинской правде" свои источники в правоохранительных органах.

Трепак подал декларацию на должность прокурора отдела. Впоследствии после этого поста его назначат заместителем генпрокурора, указывает УП.

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Трепак имеет часть 100-метровой квартиры в Киеве, объект незавершенного строительства на Львовщине и карабин Blaser R8 (вид оружия). Его жена имеет квартиру во Львове, дом в области, часть в квартире Киева, 4 участка в Львовской области. Также в Львовской области ей принадлежат две непринятые в эксплуатацию хозяйственные постройки.

В 2015-м первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак ушел с должности. По данным "Зеркала недели", из-за невозможности бороться с коррупцией, когда генпрокурором является Виктор Шокин (работал в 2015-2016-х, на его место пришел Юрий Луценко). После увольнения Трепак передал Национальному антикоррупционному бюро документы Партии регионов, подтверждающие незаконные выплаты партией наличных средств ряде бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. 30 мая 2016-го НАБУ начало расследовать дело по материалам "черной" бухгалтерии Партии регионов. По данным "кассы", получали взятки политические партии - как провластные, так и оппозиционные, рассказал Трепак в интервью "Зеркалу недели". "Среди фигурантов материалов "амбарной книги" - должностные лица высокого уровня, министры и руководители ведомств, народные депутаты, политики, общественные деятели, представители международных организаций, судьи. Получали взятки политические партии - как провластные, так и оппозиционные. На взятке потратили около $ 2 млрд. Взятки в $500 тыс. были чуть ли не нормой. Во многих случаях они достигали $5, 8, 20 млн. Заметьте, наличными! Преимущественно это были одноразовые "выплаты". Было также систематическое получение взяток, в некоторых случаях это длилось годами. Формально все выглядело демократично и конституционно: проходили выборы, определенные лица объявлялись избранными депутатами или президентом, в парламенте образовывались фракции и коалиции, происходили голосования, правительство принимало решение, президент делал кадровые назначения. Это оформляли соответствующими постановлениями, законами, указами, распоряжениями. А по сути многое делалось за деньги и ради денег".