СБУ заинтересовалась скандальным сообщением Рабиновича в Facebook

На карте также присутствуют аббревиатуры так называемых ЛНР и ДНР. Фото: facebook.com/vadim.rabinovich.39

В СБУ изучают публикацию нардепа из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадима Рабиновича, где политик разместил карту Украины без Крыма. В заметке в Facebook утверждается, что карта составлена по данным Киевского национального лингвистического университета. Там также присутствуют аббревиатуры так называемых ЛНР и ДНР.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает "Укринформ".

"Изучаем, анализируем. По результатам будем информировать дополнительно", - говорится в сообщении.

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Обнародованная Рабиновичем картинка является примитивным примером российской пропаганды и делит страну по языковому признаку. Якобы в южной и восточной частях Украины общаются исключительно на русском языке, а в центральной – на суржике.