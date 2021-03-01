Одиозный Рабинович опубликовал карту Украины без Крыма

Нардеп из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович опубликовал карту Украины без Крыма.

Более того, на карте политика в Facebook присутствуют аббревиатуры так называемых ЛНР и ДНР.

Обнародованная Рабиновичем картинка является примитивным примером российской пропаганды и делит страну по языковому признаку. Якобы в южной и восточной частях Украины общаются исключительно на русском языке, а в центральной – на суржике.

Бывший нардеп, а ныне член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко напомнил политику, что за публикацию карты Украины без Крыма грозит уголовная ответственность.

Фото: facebook.com/vadim.rabinovich.39

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На официальном YouTube-канале Львовского горсовета опубликовали 4 видео с картой Украины без оккупированного Крыма. Ролики для старшеклассников изготовила общественная организация "Родители в действии". Видео опубликовали 22 декабря, но уже на следующее утро удалили, пообещав исправить "досадную ошибку".