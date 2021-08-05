СБУ сообщила причину смерти Марчука

Четвертый премьер-министр Украины Евгений Марчук умер от острой сердечно-легочной недостаточности.

Болезнь прогрессировала вследствие коронавирусной болезни, сообщили в Службе безопасности Украины.

"Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность", - пишут в сообщении.

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5 августа о смерти Марчука сообщила его жена Лариса Ившина в Facebook. Он ушел из жизни в 80 лет.

Генерал армии Марчук был первым действующим главой СБУ с ноября 1991-го по июль 1994 года. Руководил правительством с марта 1995-го по май 1996 года. С июня 2003 года по сентябрь 2004-го.

С 21 ноября 2018-гоМарчук представлял Украину в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. В 2019 году его освободили от исполнения обязанностей.