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пятница, 08 октября 2021 14:49

СБУ, СНБО и Рада должны отреагировать на приветствие Кивы для Путина - Палатный

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СБУ, СНБО и Рада должны отреагировать на приветствие Кивы для Путина - Палатный
Руководитель исполкома "УДАРа Виталия Кличко" Артур Палатный обнародовал обращение партии к депутатам Верховной Рады и СБУ

СБУ должна возбудить уголовное дело в отношении Ильи Кивы за государственную измену, а парламент лишить мандата из-за его поздравления Путину.

Об этом руководитель исполкома "УДАРа Виталия Кличко" написал на своей странице в Facebook.

Он сравнил поздравление Путину с поздравлением Гитлеру во время Второй Мировой войны.

"На седьмой год необъявленной войны, после тысяч погибших от рук агрессора украинских воинов, после десятков тысяч сирот и вдов, которые так и не дождались своих мужей и родителей, выходит Кива, представляющее государство Украина, и увлекательно, с собачьей верностью в глазах, поздравляет Путина - своего кумира. Я понимаю, что ватная ушанка приросла к голове и пустила корни в то место, где вместо мозгов уже давно жомовая яма. Но этот человек является официальным представителем страны. Поэтому парламент должен лишить Киву мандата, а СБУ - помочь ему поздравить кумира из тюрьмы", - написал Палатный.

Он обнародовал обращение партии "УДАР Виталия Кличко" к депутатам Верховной Рады и СБУ.

"В Службу Безопасности Украины: возбудить уголовное производство в отношении Кивы Ильи Владимировича по статье 111 УК "Государственная измена" - деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности государства", - говорится в обращении.

В "УДАРе" считают, что комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины должен безотлагательно рассмотреть вопрос о нарушении нардепом Кивой Ильей Владимировичем присяги народного депутата и инициировать процесс лишения мандата народного депутата, чьи действия наносят ущерб суверенитету Украины.

Кроме того, в обращении призвали СНБО и президента принять меры по Кивы - наложить санкции и лишить гражданства.

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