Сближение партий Зеленского и Вакарчука: появились новые подробности

Партии "Слуга народа" и "Голос" не исключают сотрудничество.

Партия "Голос" Святослава Вакарчука допускает, что с президентской партией "Слуга народу" в новой Верховной Раде может быть в коалиции. Но это будет не объединение, а партнерство с общими приоритетами.

Об этом заявил заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин, пишет "Радіо Свобода"

"Объединение возможно с любой политической силой, которая не является пророссийской, которая готова реализовывать программу, которая соответствует "Голосу". Поэтому да, действительно, теоретически - вполне возможно. Практически - нужно заходить в переговоры, но в переговоры о создании коалиции. А это происходит тогда, когда люди отдали свой голос, проголосовали на выборах и сформировали новый состав ВР.

До этого момента это все остается, действительно, теоретически. Надо понять, какое будет формироваться большинство, какие задачи оно перед собой ставит, и соответственно от этого уже будет реализация практических шагов", - сказал Юрчишин.

Если анализировать программу партии "Слуга народа", то и выжимка, которая сейчас доступна, в большинстве соответствует положениям партии "Голос", отметил Юрчишин.

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Ранее председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что не исключает объединения политсилы с партией "Голос".