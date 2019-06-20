У Зеленского заговорили об объединении с Вакарчуком

В партии Зеленского не исключают объединения с "Голосом" Вакарчука.

Глава партии "Слуга народу" Дмитрий Разумков не исключает объединения политсилы с партией "Голос" Святослава Вакарчука.

Об этом он заявил во время прямой линии, отвечая на вопрос о том, что объединение с партией "Голос" - это утопия, сообщает "Інтерфакс-Україна"

"Вопрос же не с кем ты будешь объединяться. Вопрос - зачем ты будешь объединяться. Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии "Слуга народу", то, теоретически, объединения возможно", - заявил Разумков.

"Я бы хотел увидеть, за кого проголосует украинское общество, и с теми, за кого люди проголосуют, нам по пути", - добавил он.

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Партия "Голос" Святослава Вакарчука обошла в рейтинге партии Петра Порошенко и Юлии Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".