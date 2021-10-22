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пятница, 22 октября 2021 10:20

Савченко с сестрой поймали на поддельных ковид-сертификатах
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Фото: @UA.National.Police

Правоохранители обнаружили у бывшей народного депутата Надежды Савченко и ее сестры Веры поддельные ковид-сертификаты, сообщает Gazeta.ua

Инцидент произошел в аэропорту "Борисполь", обе прилетели в Украину.

"В аэропорту "Борисполь "во время проверки документов работники Государственной пограничной службы обнаружили у двух женщин сертификаты вакцинации против Covid-19 с явными признаками подделки. Одна из фигуранток является бывшей народным депутатом. Информацию о правонарушениях передали в полицию.

По факту использования поддельных документов было начато уголовное производство.

Расследование проводят дознаватели полиции. Изъятые документы направлены на проведение необходимых экспертиз. В ближайшее время будет принято решение об объявлении подозрения фигурантам", - рассказали источники в Нацполиции.

На скринах видно, что в поддельных ковид-сертификатах сказано о якобы вакцинации Pfizer в мае и июне этого года.

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Правоохранители возбудили почти 800 дел по подделок сертификатов о вакцинации. Министр внутренних дел Денис Монастырский призвал украинцев сообщать в полицию о таких случаях.

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