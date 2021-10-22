Полиция начала массово открывать дела о подделке сертификатов о вакцинации

В МВД открыли почти 800 дел. Фото: Национальная полиция

Почти 800 дел открыли в Министерстве внутренних дел о подделках сертификатов о вакцинации.

Министр МВД Денис Монастырский призвал украинцев сообщать в полицию о таких случаях.

"Почти 800! Именно столько уголовных производств открыто по факту подделки сертификатов вакцинации. В то же время в Украине фиксируется наибольшая смертность от Covid-19. Поэтому обращаюсь ко всем! Сообщайте о фактах подделки сертификатов на горячую линию киберполиции 0800505170 или по телефону 102", - заявил он.

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Монастырский добавил, что причастные к подобным преступлениям понесут неотвратимую ответственность.

За последние сутки в Украине обнаружили 23 785 новых больных коронавирусом - максимум за все время пандемии. Из них детей - 1800, медработников - 391. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской (1647), Днепропетровской (1641), Одесской (1484) и Запорожской (1391) областях.