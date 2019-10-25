САП расследует переписку "слуги народа" Медяника

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство, в рамках которого проверит переписку депутата от "Слуги народа" Вячеслава Медяника. В нем депутат обсуждал, как "решить" вопрос с прокуратурой.
Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил руководитель САП Назар Холодницкий.
"Относительно господина Медяника: к нам поступило заявление о преступлении. Производство такое зарегистрировано", - сказал он.
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Ранее Генеральный прокурор Руслан Рябошапка поручил проверить, достаточно ли данных в переписке нардепа от "Слуги народа" Вячеслава Медяника для открытия производства.
СМИ опубликовали переписку "слуги народа" Вячеслава Медяника о том, как "решить" вопрос с прокуратурой.
Медяник в переписке обещал абоненту "Саша Яровой" поговорить с заместителем генпрокурора Виктором Трепаком "по сахару". Сам нардеп заявил, что не имеет "никакого отношения к сахару и океану".
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