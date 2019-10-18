ГПУ проверит депутата, который "решает вопросы" с прокурорами

Рябошапка заявил, что "уже не существует" в прокуратуре ситуации, при которой "свой" прокурор выясняет конкретные вопросы. ФОТО: УНИАН

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка поручил проверить, достаточно ли данных в переписке нардепа от "Слуги народа" Вячеслава Медяника для открытия производства.

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть" телеканала "1+1".

"Я уже поручил провести проверку этого факта, выяснить, есть ли достаточно данных для того, чтобы его внести в Единый государственный реестр досудебных расследований".

"Если такие переписки по сахару (в переписке упоминается слово "сахар". - Gazeta.ua) будут вестись и дальше, не исключаю, что следующие переписки просто будут касательно сухарей", - вероятно, пошутил Рябошапка о заключении нардепов за попытки использование людей из ГПУ для выяснения своих вопросов.

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Рябошапка заявил, что "уже не существует" в прокуратуре ситуации, при которой "свой" прокурор выясняет конкретные вопросы.

"Он (Медяник. - Gazeta.ua) переписывался с бизнесменом. Но он пытался выяснить или решить эти вопросы с одним из моих заместителей, который его не знает, не знал и никогда не общался с народным депутатом".

СМИ опубликовали переписку "слуги народа" Вячеслава Медяника о том, как "решить" вопрос с прокуратурой. Медяник в переписке обещал абоненту "Саша Яровой" поговорить с заместителем генпрокурора Виктором Трепаком "по сахару". Сам нардеп заявил, что не имеет "никакого отношения к сахару и океану".