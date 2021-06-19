Санкции СНБО против Фукса пошатнули позиции Терехова в Харькове - эксперт

Удар по Фуксу серьезно пошатнул позиции Игоря Терехова, считает Цыбулько. Фото: ua.news

Бизнесмен Павел Фукс, против которого вчера СНБО ввел полный пакет персональных санкций, для и.о. мэра Харькова Игоря Терехова не только финансовый ресурс, но и способ договариваться с влиятельными харьковчанами.

Об этом пишет на своей странице в Facebook политический эксперт Владимир Цыбулько.

По словам эксперта, "санкции СНБО против Павла Фукса и Дмитрия Фирташа, якобы, наводят на мысль, что Зеленский таки понимает, что лишь имитацией мер партнеров не убедишь в своих честных намерениях".

"Если Фирташ особенной погоды во внутренней политике теперь не делает, то удар по Фуксу серьезно пошатнул позиции Игоря Терехова в качестве кандидата на должность городского головы Харькова. Для Терехова сейчас Фукс не только финресурс – хотя он в первую очередь – но еще и способ договариваться с другими денежными мешками", – пишет Цыбулько.

По мнению эксперта, после вытеснения Фукса "Аваков, можно сказать, монополизировал Терехова, но этим он и сузил Терехову поле для маневра. Он фактически этим вытеснением выталкивает самых богатых харьковчан в объятия Добкина. Тем более, что в схеме с Аваковым все сделки придется заключать с Аваковым, ведь несамостоятельность Терехова в Харькове притча во языцех. Кому нужны лишние звенья и лишние расходы, если Добкин будет гарантировать лично?" – задается вопросом Цыбулько.

Эксперт отметил, что "Фуксу придется перенастраивать свои схемы под других исполнителей, но самое главное, что паузу в отношениях с Тереховым возьмут еще несколько влиятельных политических инвесторов, потому что им заедаться с Банковой вряд ли хочется".

Вчера секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания Совбеза объявил о введении полного пакета санкций против бизнесмена Павла Фукса. По словам Данилова, в 2018 году государство незаконно лишили 19 лицензий на газовые месторождения и за этим стоят представители РФ, а также Павел Фукс. Бизнесмен Павел Фукс, в частности, известен тем, что называл себя другом мэра Харькова Геннадия Кернеса и всячески демонстрирует поддержку на выборах городского головы Харькова секретарю горсовета Игорю Терехову. Внеочередные выборы городского головы Харькова назначены на 31 октября 2021 года.