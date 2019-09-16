Санкции против России снимут только после полной деоккупации Крыма - Уолкер

Волкер рассказал о санкциях против России. Фото: ТСН

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что санкции, которые ввели против РФ из-за аннексии Крыма в 2014 году, будут оставаться в силе до полного освобождения полуострова.

"Прежде всего, мы ввели санкции из-за российской аннексии Крыма, а также из-за того, что россияне не выполняют минских соглашений. И также через несколько других причин, таких как атака на семью Скрипалей в Великобритании. Если Россия будет выполнять минские соглашения так, как она обязалась это делать, тогда мы будем рассматривать ослабление этих санкций. Но санкции в отношении Крыма будут оставаться настолько долго, насколько Россия будет продолжать оккупацию Крыма. Другие санкции так же ", - сказал Волкер в интервью телеканалу "1+1".

"Сейчас РФ не выполняет Минских договоренностей, поэтому нет основания ослаблять любые из этих санкций", добавил он.

"Мы много работаем, самостоятельно и совместно с ЕС, чтобы быть уверенными, что санкции будут оставаться до тех пор, пока Россия не выполнит своих обязательств", - заключил он.

"Так же мы имеем очень жесткую позицию по Крыму - мы не согласимся с российской аннексией Крыма. В этом было заявление Майка Помпео прошлого года. Такая же позиция и в ЕС. Очень важно, что мы определились с правильной позицией и остановились на этом. Потому что время меняет все, и однажды, думаю, Крым вернется в состав Украины ", - добавил Волкер.

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Напомним, Курт Волкер также заявил, что для того, чтобы прийти к выполнению формулы Штайнмайера, необходимо вывода войск РФ с территории Донбасса.