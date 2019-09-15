Украина не будет проводить выборы по сценарию РФ - спецпредставитель США Волкер

Волкер рассказал о выборах в Донбассе. Фото: РБК

Чтобы придти к выполнению формулы Штайнмайера, нужно, чтобы Россия вывела свои войска из Донбасса.

"Я часто общаюсь с моими французскими и немецкими коллегами и знаю, что они не видят возможностей для местных выборах в среде, которая до сих пор контролируют российские силы. Я не вижу сценария, что Украину будут подталкивать к проведению выборов, когда территории остаются оккупированными", - заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу 1+1.

По его словам, прежде всего должна быть установлена безопасность, и только после этого возможны выборы и другие политические шаги, которых требуют минские соглашения. Стабильность, по мнению Волкера, может быть обеспечена введением миротворцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это большая ошибка" - Кличко о досрочных выборах в Киеве

13 сентября глава МИД Вадим Пристайко допустил, что местные выборы могут пройти также и на оккупированных территориях.