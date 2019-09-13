Местные выборы могут провести на оккупированном Донбассе

Пристайко призвал провести выборы на оккупированном Донбассе. Фото: Comments.ua

Команда президента Украины Владимира Зеленского намерена провести местные выборы на оккупированной части Донбасса.

13 сентября об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает "Апостроф".

"По нашему мнению, идеально провести выборы, пока это невозможно, одновременно в всём нашем государстве. У них уже было двое выборов - фейковых, их результатов мы не признаем. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно", - сказал он.

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В ответ политолог Евгений Магда предложил назначить Пристайко, Владимира Зеленского и Андрея Богдана наблюдателями в оккупированных городах Донбасса.

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