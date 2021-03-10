Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"

После санкций США против Коломойского президент Зеленский выбрал страусиную позицию, говорит Портников. Фото: Reuters

США призывают Украину, чтобы она не была коррумпированной. Об этом Gazeta.ua сказал публицист Виталий Портников, комментируя американские санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского.

"И это такой тест. Нам говорят - ваш олигарх, который влияет на президента и его окружения, является коррумпированным. Зеленский должен был бы выбрать поддержку США, а не сотрудничество с Коломойским. Президент будет пытаться делать вид, что ничего не происходит. Он ни словом не упоминает фамилию олигарха. Такая страусиная позиция.

Ситуация с санкциями расставляет все точки над "и". Олигархически-коррумпированное государство не поддержит цивилизованный мир. Коррупция должна перестать быть фундаментом государства", - говорит публицист.

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Санкциями США разрушают миф об Игоре Коломойском, который сложился в 2014 году, считает Виталий Портников.

"Тогда интересы определенных олигархов совпали с интересами украинского общества. Олигархи не хотели терять территории, которые для них по сути были феодальными владениями. Понимали, что если будет российская оккупация, они потеряют бизнес, прибыль. Но одновременно эти олигархи не отказывались от стиля управления страной, которым они обязаны своим миллиардам. Вероятно США имеют четкую информацию об этом. И Украина тоже должна смотреть на это с открытыми глазами. Очевидно, что Коломойский мог использовать свою должность председателя Днепропетровской ОГА для обогащения. Но тогда это была наша цена за сохранение территориальной целостности.

Коррупция в Украине позволяет сохранить демократический строй. Иначе уже бы давно был авторитаризм. Такой, как в Беларуси, где коррупционер номер один - Лукашенко, или России Путина, где коррупция государственно упорядочена. А украинская коррупция - разнонаправленная, руководствуется клановыми интересами. Именно поэтому и не удается установить авторитарное правление. Как показал пример Януковича и его крах.

Украинская коррупция - мать украинской демократии. Действия Коломойского в 2014 году - еще одно простое этому доказательство. Как и то, что президентом стал Владимир Зеленский. Если бы не было спонсируемых олигархами телеканалов, их интересов бороться с Порошенко, то не было бы смены власти.

Украине нужны другие принципы демократии. Нам нужно сознательное общество, честные выборы, прозрачные суды, честное следствие", - говорит Виталий Портников.

5 марта США ввели санкции против Коломойского. Ему и его семье запретили въезд в страну. После этого Офис президента Украины заявил о деолигархизации.