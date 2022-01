Самый большой лайнер в мире и казино: экс-депутат Лещенко с супругой отдыхают в США

Бывший народный депутат от "Блока Петра Порошенко", член наблюдательного совета Укрзалізниця Сергей Лещенко отдыхает с супругой Анастасией Топольской и ее дочерью Ульяной за океаном на крупнейшем круизном лайнере в мире "Harmony of the Seas".

Видео отдыха жена экс-нардепа опубликовала в сторис Instagram.

"Wе are on the ship (с англ. "Мы на корабле". - Gazeta.ua)", - рассказала Тополская, известная как Dj Nastia. Показала, как смотрится номер на мегалайнере, бассейн, тенис, баскетбольная площадка, казино.

Сообщила, что движется из Орландо – города штата Флорида в США. Расположенное среди многочисленных озерных запад от Атлантического океана и к востоку от Мексиканского залива.

"Смотри, как красиво, это мы уже плывем", - говорит дочь Топольской.

Также супруга экс-нардепа рассказала, что побывала в парках Universal Studios и Disney World.

Лайнер Harmony of the Seas весит 120 тыс. тонн, высота – 70 м, длина – 362 м. Судно имеет 2744 пассажирских кают. Максимальная численность людей на борту составляет 6 360 пассажиров и 2 400 человек команды судна.

В сети турагентства предлагают трансатлантический тур на мегалайнере на 15 дней с каютой для двух человек от 38 706 грн до 118 978 грн. На Карибских островах на 8 дней – от 27 тыс. до 51 тыс.

В мае прошлого года Анастасия Топольская хвастаясь, как выступает в Москве. Лещенко сказал, что его супруга выступала в столице страны-агрессора для поддержки ЛГБТ-сообщества.