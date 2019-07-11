"Самопомощь" стала единственной фракцией, которая дала 100% голосов за новый Избирательный кодекс

Сегодня, в последний пленарный день действующего созыва, Верховная Рада Украины 230 голосами приняла новый Избирательный кодекс, который предусматривает проведение выборов в парламент на пропорциональной основе с открытыми списками, информирует портал политсилы.

Как отмечает председатель фракции "Самопомощь" Олег Березюк, "Самопомощь" пришла в парламент в 2014 году с идеей пропорциональной системы выборов с открытыми списками.

"Мы в течение 5 лет "били" этот закон. Мы делали его, в том числе, нашими руками, в частности колоссальной работой народного депутата Руслана Сидоровича. И сегодня, в последний пленарный день голосования Верховной Рады 8 созыва, "Самопомощь" стопроцентной явкой и стопроцентной поддержкой нового Избирательного кодекса показала - мы на пути к развитию", - говорит Березюк.

Однако, народный депутат отмечает - радоваться рано. Надо, чтобы принятый Избирательный кодекс еще подписал президент.

"И также нужно, чтобы все украинцы на следующих очередных выборах проголосовали и сформировали парламент по этому закону. Тогда будет победа, и тогда мы скажем, что мы на правильном пути", - заключает Березюк.