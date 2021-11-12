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пятница, 12 ноября 2021 13:19

Самолет Козака не пустили в украинское небо

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Самолет Козака не пустили в украинское небо
СБУ не пустила в украинское небо самолет подсанкционного нардепа. Фото: СБУ
Служба безопасности Украины не пустила в украинское небо самолет подсанкционного нардепа.

Злоумышленники хотели вывести самолет из-под санкций СНБО. Для этого они сменили бортовой номер одного из пяти подсанкционных самолетов: с Т7BRG перерегистрировали на T7GIV. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Уже с новым номером 10 ноября судно хотело пересечь воздушное пространство Украины: летело в РФ из страны-члена ЕС.

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"СБУ сработала совместно с Украэрорухом и Госавиаслужбой Украины и запретила транзит бизнес-джета", - говорится в сообщении.

Речь идет о самолете подсанкционного нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, по информации СМИ. В начале 2021 года СНБО ввел санкции к оператору воздушных судов Jet4u и компаниям – владельцам бизнес-джетов, которыми Тарас Козак и Виктор Медведчук летали в аэропорты РФ.

Как позже сообщил глава СБУ Иван Баканов, Служба безопасности рекомендовала СНБО применить санкции в отношении новых владельцев самолетов, ранее связанных с компанией Jet4u S.R.L.

Из пяти попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины самолетов четыре продолжают летать за пределами нашей страны.

Ограничения были введены на три года, однако два из этих самолетов были проданы, два продают сейчас. И только один, которым пользовался нардеп Виктор Медведчук, стоит в Киеве.

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