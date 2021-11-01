Друзья Медведчука вывели свои самолеты из-под санкций СНБО

Объявления о продаже самолета Гольфстрим G 280 бывшего нардепа и бизнесмена Виталия Хомутынника. Фото: pravda.com.ua

Из пяти самолетов, попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, четыре продолжают летать за пределами нашей страны.

Ограничения были установлены на три года, однако два из этих самолетов проданы, два продают сейчас. И только один, которым пользовался нардеп Виктор Медведчук, стоит в Киеве, говорится в расследовании "Украинской правды".

Под санкции 19 февраля попали самолет народного депутата Украины и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука, который он, по его словам, арендовал. Также два самолета, имеющих отношение к ближайшему соратнику Медведчуку – депутату Тарасу Козаку. Был в списке самолет бывшего нардепа и бизнесмена Виталия Хомутынника и самолет, зарегистрированный на фирму жены президента Киевгорстроя Игоря Кушнира.

Сменили регистрацию и летают самолеты Хомутынника, Кушнира и Казака. Эти самолеты покинули Украину перед введением санкций и впоследствии сменили бортовые номера и место регистрации, что позволило им работать дальше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Контрабандисты из списка СНБО развернули масштабную деятельность

Самолет Хомутынника Гольфстрим G 280 покинул Украину 14 февраля, за пять дней до санкций. Он успел побывать в Турции, Италии, Кипре, Австрии, ОАЭ, Беларуси, Франции, Греции, США, Швейцарии, а в августе вернулся в Украину. Ему удалось это сделать, сменив бортовой номер с Т7-СИF на T7-CSCD. Самолет постоял два дня в Украине, отправился в Монако, а затем в Швейцарию.

Самолет Гольфстрим G200 Кушнира продан по такой же схеме.

Два самолета народного депутата Тараса Козака попали под санкции за рейсы Киев – Москва, но к моменту введения санкций оказались в Швейцарии. С того момента один из них никуда не летал шесть месяцев, после чего был перерегистрирован и продан в США.

Второй самолет сейчас выставлен на продажу, а последние девять месяцев курсирует между Москвой и Минском, бывает в России, Европе и ОАЭ.

СНБО 19 февраля ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц. В частности, против сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены, телеведущей Оксаны Марченко, ввели санкции на три года. Санкции наложили на все имущество супругов.