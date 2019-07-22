Садовый уходит с поста руководителя "Самопомочи"

Садовый решил уйти. Фото: Еспресо.TV

Городской председатель Львова Андрей Садовый решил уйти с должности главы партии "Самопомич".

"Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии. Это очень трудно. Я увидел это за эти пять лет. Моя работа - это мэр Львова. Думаю, что такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то должен подать в отставку. Партия должна избрать нового руководителя", - отметил Садовый сообщает ТСН.

Он планирует остаться членом партии. Имя своего преемника Садовый не назвал.

"Наверное мы не учли определенные тренды, наверное мы были недостаточно популистскими. Мы говорили правду, а правда не всегда нравится", - подытожил львовский городской голова.

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По данным экзит-полов, партия "Самопомич" на досрочных выборах в Верховную Раду Украины набрала менее 1% голосов.

Согласно национальному экзит-полу, в Раду проходят 5 партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". "Сила и честь" с 4,3% находится на грани 5-процентного барьера. Те партии, которые имеют более 2% голосов, будут получать государственное финансирование.