Садовый пошел на сближение с Вакарчуком

Вакарчук и Садовый договариваться о сотрудничестве.

Мэр Львова, лидер "Самопоміч" Андрей Садовый в ближайшее время планирует встречу с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком для согласования кандидатов по мажоритарным округам.

Об этом Садовый сообщил в Twitter.

"Вчера в очередной раз предложил Вакарчуку согласовать общих кандидатов на округах. Мы готовы к компромиссам. Конкурировать нам между собой, когда в оппонентах местные феодалы как Дубневич во Львовской области или Деркач – в Сумской,- нет смысла. Договорились встретиться в ближайшие дни и поговорить", - написал лидер "Самопоміч".

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Партия "Голос" на своем съезде утвердила список. Святослав Вакарчук заявил, что избирательная кампания обойдется в 80 млн грн.