Садовый обратился с предложением к Гриценко и Вакарчуку

Андрей Садовый со своей партией идет на парламентские выборы. Фото: УНІАН

Лидер партии "Самопоміч" Андрей Садовый призвал руководителей партий "Голос" Святослава Вакарчука и "Громадянська позиція" Анатолия Гриценко не бороться между собой на выборах в Верховную Раду и дать бой "мажоритарным феодалам".

Об этом он заявил в Facebook, пишет "Українська правда"

"Самопоміч" будет выставлять кандидатов на мажоритарные округа только там, где будет "сильных бойцов".

Мэр Львова просит Вакарчука и Гриценко поддержать мажоритарные кандидатуры "Самопоміч" на округах, где у команды Садового есть явное преимущество, а в обмен на это предлагает поддержку кандидатур "Голос" или "Громадянська позиція" в других округах.

"Дать бой мажоритарным феодалам реально. "Самопоміч" не будет выставлять везде своих кандидатов. Будем бороться там, где имеем сильных бойцов", - написал Садовый.

"Призываю Святослава Вакарчука и Анатолия Гриценко не бороться друг с другом. Поддержите наши кандидатуры, мы поддержим ваши на других округах", - добавил он.

К своему сообщению лидер "Самопоміч" прикрепил список кандидатов от объединения в мажоритарных округах.

Ранее Садовый уже предлагал демократическим силам "объединить усилия и выставить единых список кандидатов в мажоритарных округах".

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по партийным спискам, еще 225 мажоритарщиков - в округах.