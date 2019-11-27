Садового на поруки хочет взять нардеп

"Сегодня успех Львова - это успех мэра Садового и его команды", - заявил нардеп. ФОТО: УНИАН

На поруки городского голову Львова Андрея Садового, которого подозревают в злоупотреблении властью, хочет взять народный депутат от партии "Самопомощь", мажоритарщик Павел Бакунец.

Об этом сам Бакунец заявил на заседании в Высшем антикоррупционном суде.

- Вы понимаете последствия, которые могут быть в случае нарушения нарушения процессуальных обязанностей, возложенных на Андрея Садового, тоже могут положить на вас? - спросил Бакунца судья.

- Да, понимаю, ваша честь, - ответил нардеп.

Бакунец указал, что знает Садового более 10 лет. Он сам был председателем Яворова, на Львовщине.

"Сегодня успех Львова - это успех мэра Садового и его команды", - заявил нардеп.

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"Лицо Андрея Садового является публичным, открытым. Каждый день человек работает на должности председателя, без выходных. Я бы сказал, круглосуточно. Поэтому использование какой-то меры (вероятно, речь идет об аресте - Gazeta.ua) я считаю неуместным. И неуместным считаю просить какие-то денежные залоги, ведь мэр не может лично собрать огромных сумм".

Садового подозревают в злоупотреблении властью. Более 23,49 га в селе Рясное-Русское возле Львова чиновники горсовета по дешевке продали без аукциона как земли промышленности. В правоохранительные органы обратились более 60 граждан с заявлениями о незаконном отчуждении. Им и государству нанесен ущерб на более 93,5 млн грн, говорят в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Прокуроры будут ходотайствовать о залоге для Садового в 50 млн грн.