Саакашвили вернули из госпиталя в тюрьму: он сделал заявление

Саакашвили прокомментировал свое возвращение в тюрьму. Фото: Укринформ

Экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской области и экс-председателя исполкома Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили принудительно перевезли из больницы в Гори в тюрьму в Руставе.

"Что бы они ни делали, я их совсем не боюсь. Напротив, растет моя радость в борьбе и вера в победу. Не беспокойся обо мне! Теперь главное единство и подготовка к решительной атаке. Скоро придет время этой атаки. Что касается меня, то я скоро восстанавливаю козыри, полученные от "реабилитации", – написал он в Facebook о дальнейшей борьбе и оптимизме.

Он заявил, что сейчас для него важно восстановиться и подготовиться к атаке после реабилитации.

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1 октября Михеил Саакашвили сообщил о приезде в Грузию. В тот же вечер его задержали и доставили в пенитенциарное учреждение. МВД Грузии возбудило против Саакашвили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Эксчельник Грузии в ответ объявил голодовку, которую держал в течение 50 дней и прекратил из-за резкого ухудшения состояния здоровья.