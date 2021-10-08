Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото

Фото: Фейсбук-страница Марины Порошенко

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили показал свою новую возлюбленную. "Слуги народа" три дня провели в Трускавце. Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков с красным вином закончил отпуск в Италии. Мэр Киева Виталий Кличко спел.

Как политики провели первую неделю октября - в материале Gazeta.ua.

Народный депутат от "Слуги народа" 30-летняя Елизавета Ясько опубликовала на своей странице в "Фейсбук" видео с бывшим президентом Грузии 53-летним Михеилом Саакашвили. Признались, что любят друг друга и попросили пожелать им счастья. Показать видео договорились, если его арестуют в Грузии, куда он отправился на парламентские выборы.

За 2 дня признания просмотрели более миллиона пользователей, более 3 тысяч оставили комментарии. Их отношения начались 1,5 года назад. Они периодически "светились" вдвоем в загородном доме Саакашвили. Принимали гостей, фотографировались с ними. "Лиза, а Саакашвили уже развелся, простите?", - поинтересовалась в комментариях Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат от "Европейской солидарности". Ясько ответила, что Саакашвили благодарен своей "бывшей жене", но время идти вперед. Хотя до сих пор грузинский експрезидент женат на Сандре Рулофс. Три недели назад она выложила фото в сеть с отдыха в Греции с ним и их сыном. Через несколько дней после обнародования видео она написала, что новые отношения мужа стали для нее неожиданностью.

С 1 по 3 октября "Слуги народа" провели выездное заседание в Трускавце в отеле "Риксос Прикарпатье". Советовались о планах на будущее, играли в бильярд, пин-понг. Там им вечером сыграл диджей-сет их лидер фракции Давид Арахамия. У него псевдо Dj Braun. Он провел благотворительный аукцион - продал четыре худи со своим логотипом однопартийцам. Выторговал 65 тыс. грн. Деньги должны были отдать тяжелобольным детям. За три дня его уже увидели в Раде с гипсом на правой руке. "Бог услышал наши молитвы и сломал Арахамии пальцы, чтоб он больше не мог диджеить", - написал у себя на странице в Facebook ведущий Владимир Петров.

Бог услышал наши молитвы и сломал Арахамии пальцы, чтоб он больше не мог диджеить

Пока в зале депутаты и чиновники представили президенту Зеленскому план реформ до 2023 года, депутаты Маргарита Шол и Татьяна Грищенко в холле отеля на баре ели икру и запивали вином.

1 октября на своей странице в соцсети видео опубликовал мэр Киева Виталий Кличко. Он вышел на сцену во время первого концерта группы Karta Svitu. Спел песню "Когда я стану мэром". Композицию исполнил с фронтменом группы Иваном Маруничем. Исполнитель использует в своих песнях смешные фразы Кличко.

2 октября бывший министр внутренних дел Арсен Аваков запостил в "Фейсбук" фото итальянского города Лацио. Держал красное вино.

"Вода не утоляет жажды. Я это пробовал однажды! Любой уважающий себя мыслитель приходит к этому неизбежному выводу. С субботой Вас" p.s / да, даже трускавецкая. p.s 2 / да, отпуск завершаю и скоро буду", - написал эксминистр.

5 октября Марина Порошенко съездила в Полтаву. В приюте встретилась с женщинами, которые подверглись домашнему насилию.