"За*бало" - общественность готовит автопробег к Зеленскому

В воскресенье, 10 октября, общественность сделает автопробег в Конча-Заспу, где живет президент Владимир Зеленский.

Акция "За*бало: автомарш разгневанных граждан" анонсируют в Facebook

Участники собираются в 17:00 в Киеве, на парковке ТРЦ "Магеллан" на проспекте Академика Глушкова, 13Б.

"Банковая продолжает узурпацию власти. Политическое руководство страны саботирует расследование "Вагнергейта". Власть врет нам об оффшорах Зеленского. Коломойский возвращает свое влияние, а страну ведут к геополитическому развороту на восток. Вас тоже это все за...долбало? Тогда присоединяйтесь к протесту!

В воскресенье мы устроим автопробег к Зеленскому в Конча-Заспу.

Пусть власть не думает, что мы просто "схаваем" все, что она продвигает. За все будет ответственность - мы с вами об этом позаботимся. Берите машину, друзей и присоединяйтесь к автомаршу - посетим президента.

Если нет собственного авто, приходите - транспорт найдем. Приглашаем все патриотические силы и организации присоединиться к акции. Максимальное количество символики от партии или организации - до трех флагов. Национальная символика приветствуется в неограниченном количестве", - говорится в анонсе.

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3 октября журналисты "Слідство. Інфо" опубликовали фильм "Оффшор 95". В нем говорится о схеме перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в оффшорные фирмыЗеленского и его соратников. Показ фильма в Малой опере в Киеве срывали после звонка с угрозами, поступившего в Киевскую городскую госадминистрацию.