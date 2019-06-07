Саакашвили отказался возглавить партию "Удар"

Саакашвили не возглавит партию "Удар". Фото: ТСН

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили отказался от предложения киевского мэра Виталия Кличко идти на выборы в Верховную Раду в списках его политической партии "Удар".

В окружении Кличко отказ Саакашвили от сотрудничества комментируют в шутливом ключе, заявляя, что всерьез планы привлечь к сотрудничеству бывшего грузинского лидера в партии изначально не рассматривались.

Сам Кличко написал в Facebook большой комментарий по поводу отказа Саакашвили и добавил, что политических планов менять не намерен.

"Читаю новости в ФБ по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций: Я свой жест сделал. Искренне и в продолжение дружбы и истории отношений. Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то, что многие мои сторонники неоднозначно восприняли эту идею. Да, комментарии в ФБ – разные, но, извините, не они и раньше определяли мое отношение к людям и мои действия относительно них. Есть слова, а есть поступки. Я, политически, планов не меняю", – написал он.

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4 июня киевский городской голова Виталий Кличко предложил экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили место в своей партии "УДАР" на внеочередных выборах в Раду, которые запланированы 21 июля.