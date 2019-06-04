Кличко предложил Саакашвили присоединиться к партии "Удар"

Кличко предложил Саакашвили вместе идти на выборы. Фото: Prms

Мэр Киева Виталий Кличко предложил Михаилу Саакашвили идти на досрочные парламентские выборы вместе с его партией "Удар".

Кличко заявил о готовности подставить "политическое плечо" Саакашвили. Соответствующее видео мэр Киева опубликовав в Facebook.

Кличко подтвердил, что его партия идет на досрочные парламентские выборы. Он подчеркнул, что остается лидером "Удара", а Саакашвили предложил стать главой партии.

"Наш союз сможет удвоить усилия ради перемен в стране, и у нас есть люди, которые могут воплотить изменения. Я остаюсь лидером партии "Удар", а Саакашвили предлагаю стать главой партии", - отметил Кличко.

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