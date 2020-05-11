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понедельник, 11 мая 2020 16:03

Саакашвили объяснил, чем Грузии грозят плохие отношения с Украиной

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Саакашвили объяснил, чем Грузии грозят плохие отношения с Украиной
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ. Фото: @SaakashviliMikheil

В случае ухудшения отношений между Киевом и Тбилиси грузинскому народу будет угрожать голод. Такое мнение высказал глава Исполнительного комитета реформ, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.

По его словам, Тбилиси больше нуждается в Киеве, а не наоборот. Саакашвили подчеркнул, что большая часть того, что люди покупают в грузинских магазинах, "например, зерновые, гречка, мясопродукты, колбаса, молоко - завозится из Украины".

"Если Грузия исчезнет для Украины, на людях в Украине это не отразится. Если же Украина исчезнет для Грузии, это будут пустые прилавки в магазинах, массовый голод, нищета. Поэтому, конечно, об этом речи не идет, и Украина этого не сделает" - сказал политик в эфире грузинского телеканала Mtavari Arkhi.

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При этом заявил, что против его назначения выступает Россия.

"Для России это было очень принципиальный вопрос. Что будут говорить российские шныри - не имеет значения. Для России это было четкой демонстрацией того, что Украина - независимая страна, а ее президент - полный достоинства президент независимого государства. Я не хочу быть яблоком раздора. но демонстрировать и напоминать об этом России и международному сообществу необходимо", - сказал он.

Министр иностранных дел Грузии требует от Украины экстрадировать Михеила Саакашвили, который назначен руководителем Исполнительного комитета реформ. Поскольку он находился в розыске и не был осужден в Грузии.

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Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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