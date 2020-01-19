"С разным оттенком слабости" - политолог об Украине за Порошенко и Зеленского

 
Ексклюзивы
1/5
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 657
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 531
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 2997
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 819
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1476
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 810
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 621
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 8154
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 405
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 486
Фото
Все фото
4
10
5
4
3
Баканов взял пример с Зеленского
Баканов взял пример с Зеленского
&quot;Даже галстук забыл надеть&quot; Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
"Даже галстук забыл надеть" Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
Видео
Все видео
Зеленский: Гончарук работает дальше
Зеленский: Гончарук работает дальше
Кива объяснил девчонкам, как правильно слать ему обнаженные фото
Кива объяснил девчонкам, как правильно слать ему обнаженные фото
Верховная Рада рассмотрит сокращение количества депутатов (фото)
Верховная Рада рассмотрит сокращение количества депутатов (фото)
От Шуфрича к Поплавскому: кто голосовал за "диктаторские законы"
От Шуфрича к Поплавскому: кто голосовал за "диктаторские законы"
Появились очередные записи разговоров якобы Гончарука
Появились очередные записи разговоров якобы Гончарука
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1350
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2871
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2088
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2907
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3987
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
19 января 2020
Просмотров: 243
Провела паралелі
– Тепер я безробітний. Дякую президенту й міністру Авакову, – каже знайомий із сусіднього будинку. Понад три роки працював у ...
воскресенье, 19 января 2020 19:48

"С разным оттенком слабости" - политолог об Украине за Порошенко и Зеленского

1 Комментировать
&quot;С разным оттенком слабости&quot; - политолог об Украине за Порошенко и Зеленского
За Порошенко слабость объясняли коррупцией, во времена Зеленского - отсутствием позиции. ФОТО: "Главком"

Во времена президентства Владимира Зеленского Украина выглядит на мировой арене слабее и более неопределенно, чем при его предшественнике - Петре Порошенко.

Такое мнение в комментарии Gazeta.ua высказал политолог Александр Кочетков.

Впрочем разница невелика, говорит он.

"Слабость имеет разный оттенок.

Слабость страны во времена Порошенко объяснялась огромной коррупционной составляющей и тем, что все понимали - сказанное политическим руководством совершенно не соответствует тому, что оно собирается делать".

"Слабость времен Зеленского несколько иная. У нас коррупция остается примерно такой же, что-то может чуть меньше стало. Но он не твердой внешнеполитической позиции, не является специалистом в этом направлении, как впрочем и в других.

Здесь слабость связана с отсутствием позиции", – указывает Кочетков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт

9 декабря в Париже состоялся саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии.

Это была первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. Министр иностранных дел Вадим Пристайко назвал ее "нащупывание позиций".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"С разным оттенком слабости" - политолог об Украине за Порошенко и Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
января

Лидер ОУН Омелян Коваль выжил в лагере Аушвиц

Женщина с самой высокой касты стала руководительницей страны

Самое читаемое
Когда рядом никого: показали диких животных под прицелом скрытой камеры
Когда рядом никого: показали диких животных под прицелом скрытой камеры
27
 Просмотров: 18262
Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в &quot;Борисполе&quot;
Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в "Борисполе"
16
 Просмотров: 17176
Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования
Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования
10
 Просмотров: 16875
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
9
 1 Просмотров: 14635
Гороскоп на 18-19 января: чем нельзя заниматься
Гороскоп на 18-19 января: чем нельзя заниматься
 Просмотров: 13707
Политика
Кабмин опубликовал зарплаты министров за 2019 год
Кабмин опубликовал зарплаты министров за 2019 год Просмотров: 810
В "ЕС" прокомментировали вызов Порошенко на допрос
В "ЕС" прокомментировали вызов Порошенко на допрос Просмотров: 1413
Летом президент может распустить парламент - Парубий
Летом президент может распустить парламент - Парубий Просмотров: 738
От вертолетной площадки Януковича к партийному штабу - как это было
От вертолетной площадки Януковича к партийному штабу - как это было
 Просмотров: 603
Будем прощаться: Зеленский о министрах, которые не довольны зарплатами
Будем прощаться: Зеленский о министрах, которые не довольны зарплатами 3 Просмотров: 3267
Больше всего комментируют
3
Будем прощаться: Зеленский о министрах, которые не довольны зарплатами
2
Россия ежегодно финансирует боевиков на 30 млрд рублей
1
Авиакатастрофа Boeing 737: эксперт объяснил, как Украине нужно действовать с Ираном
1
Затоплены острова и пересохла Венеция: первые климатические изменения в 2020-м
1
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Голосов: 14547
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua