"С разным оттенком слабости" - политолог об Украине за Порошенко и Зеленского

Во времена президентства Владимира Зеленского Украина выглядит на мировой арене слабее и более неопределенно, чем при его предшественнике - Петре Порошенко.
Такое мнение в комментарии Gazeta.ua высказал политолог Александр Кочетков.
Впрочем разница невелика, говорит он.
"Слабость имеет разный оттенок.
Слабость страны во времена Порошенко объяснялась огромной коррупционной составляющей и тем, что все понимали - сказанное политическим руководством совершенно не соответствует тому, что оно собирается делать".
"Слабость времен Зеленского несколько иная. У нас коррупция остается примерно такой же, что-то может чуть меньше стало. Но он не твердой внешнеполитической позиции, не является специалистом в этом направлении, как впрочем и в других.
Здесь слабость связана с отсутствием позиции", – указывает Кочетков.
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9 декабря в Париже состоялся саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии.
Это была первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. Министр иностранных дел Вадим Пристайко назвал ее "нащупывание позиций".
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