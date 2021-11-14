Съезд "Слуги народа": есть пять претендентов на председателя партии, готовят исключения

Съезд состоится завтра. Фото: Сергій Старостенко

Есть пять народных депутатов, которые могут возглавить президентскую партию "Слуга народа".

Об этом сказал нардеп от "СН" Юрий Камельчук в эфире телеканала "Україна 24".

Он назвал фамилии Андрея Мотовиловца, Евгении Кравчук, Елены Шуляк, Николая Тищенко и Галины Янченко.

"Господин Мотовиловец, Евгения Кравчук, Елена Шуляк, Николай Тищенко, Галина Янченко - это среди таких самых активных. Я считаю, они могут быть достойными продолжателями дела господина Корниенко", - сказал Камельчук.

Кандидатуры будут выдвигать на съезде партии в понедельник, 15 ноября.

"Выдвигать непосредственно кандидатов - еще не значит, что будет 100% сразу проголосовано. Может быть какой-то второй тур или еще что-то. Но мы это увидим в понедельник", - заявил нардеп.

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В то же время депутат из президентской фракции Елена Мошенец сообщила, что на съезде обсудят исключение некоторых нардепов.

"Будут рассматриваться новые исключения из состава нашей фракции. Если это произойдет, должно быть соответствующее голосование. Если голосов хватит, то не исключаю, что кто-нибудь покинет ряды нашей политической силы в парламенте", - рассказала.

"Это точно не Дмитрий Разумков, это другие наши коллеги. По крайней мере, в повестке дня я не вижу вопроса, что именно Разумкова кто-то планирует лишить мандата.

Мне вообще кажется, что тема вокруг Разумкова немного раздута всяческими потенциальными возможностями привлекать к нему внимание. Мы должны двигаться дальше, а не останавливаться на бывших, пытающихся удержать внимание возле себя", - заявила Мошенец.

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За сменой председателя партии стоит исключительно воля Офиса президента, а не депутатов, сообщил Цензор.НЕТ со ссылкой на собеседника во фракции "СН".

"Я слышал от коллег разные версии – от желания перекрыть резонанс от создания межфракционного объединения и рейтингов Разумкова до того, что к Корниенко есть вопросы по финансам партии", - рассказал один из депутатов-"слуг".

В президентской партии кандидатуру Шуляка называют безальтернативной. "Важно одно - ее безоговорочная преданность Банковой", - говорят в "Слуге народа".

8 ноября первый вице-спикер Александр Корниенко написал заявление на сложение полномочий председателя партии "Слуга Народа". До него партию возглавлял Дмитрий Разумков, объявивший список нардепов в свое межфракционное объединение.