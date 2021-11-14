Съезд "Слуги народа": есть пять претендентов на председателя партии, готовят исключения

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
Просмотров: 756
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
Просмотров: 972
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
Просмотров: 1674
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
1 Просмотров: 2970
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
Просмотров: 1710
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
3 Просмотров: 2259
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Просмотров: 1935
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
Просмотров: 387
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
Просмотров: 3609
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
Просмотров: 1422
Фото
Все фото
18
16
5
4
5
Зеленский, средний палец и Лещенко на поезде – мемы и фотожабы недели
Зеленский, средний палец и Лещенко на поезде – мемы и фотожабы недели
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Арестовали остров и причалы, присвоенные окружением экс-начальника полиции Киева - СМИ
Арестовали остров и причалы, присвоенные окружением экс-начальника полиции Киева - СМИ
Шубохранилище и комната для скатертей: журналисты показали план дворца Медведчука
Шубохранилище и комната для скатертей: журналисты показали план дворца Медведчука
Видео
Все видео
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
"Больше денег" - сын Разумкова рассказал о пике состоятельности отца-спикера
"Больше денег" - сын Разумкова рассказал о пике состоятельности отца-спикера
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
Интервью
1/5
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 729
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 6003
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 2178
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9576
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1197
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
12 ноября 2021
Просмотров: 306
Тріщини часу
Уявіть: ви високо в горах, ідете вузенькими стежками, ризикуючи зірватись у провалля. Ліворуч бачите смужку горизонту з ледь видними контурами ...
воскресенье, 14 ноября 2021 13:35

Съезд "Слуги народа": есть пять претендентов на председателя партии, готовят исключения

  Комментировать
Съезд &quot;Слуги народа&quot;: есть пять претендентов на председателя партии, готовят исключения
Съезд состоится завтра. Фото: Сергій Старостенко

Есть пять народных депутатов, которые могут возглавить президентскую партию "Слуга народа".

Об этом сказал нардеп от "СН" Юрий Камельчук в эфире телеканала "Україна 24".

Он назвал фамилии Андрея Мотовиловца, Евгении Кравчук, Елены Шуляк, Николая Тищенко и Галины Янченко.

"Господин Мотовиловец, Евгения Кравчук, Елена Шуляк, Николай Тищенко, Галина Янченко - это среди таких самых активных. Я считаю, они могут быть достойными продолжателями дела господина Корниенко", - сказал Камельчук.

Кандидатуры будут выдвигать на съезде партии в понедельник, 15 ноября.

"Выдвигать непосредственно кандидатов - еще не значит, что будет 100% сразу проголосовано. Может быть какой-то второй тур или еще что-то. Но мы это увидим в понедельник", - заявил нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" купил джип премиум класса за 1,1 млн грн

В то же время депутат из президентской фракции Елена Мошенец сообщила, что на съезде обсудят исключение некоторых нардепов.

"Будут рассматриваться новые исключения из состава нашей фракции. Если это произойдет, должно быть соответствующее голосование. Если голосов хватит, то не исключаю, что кто-нибудь покинет ряды нашей политической силы в парламенте", - рассказала.

"Это точно не Дмитрий Разумков, это другие наши коллеги. По крайней мере, в повестке дня я не вижу вопроса, что именно Разумкова кто-то планирует лишить мандата.

Мне вообще кажется, что тема вокруг Разумкова немного раздута всяческими потенциальными возможностями привлекать к нему внимание. Мы должны двигаться дальше, а не останавливаться на бывших, пытающихся удержать внимание возле себя", - заявила Мошенец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Поступок Тищенко отвратительнее, но Коля - человек президента" - сети гудят о деле за средний палец Зеленскому

За сменой председателя партии стоит исключительно воля Офиса президента, а не депутатов, сообщил Цензор.НЕТ со ссылкой на собеседника во фракции "СН".

"Я слышал от коллег разные версии – от желания перекрыть резонанс от создания межфракционного объединения и рейтингов Разумкова до того, что к Корниенко есть вопросы по финансам партии", - рассказал один из депутатов-"слуг".

В президентской партии кандидатуру Шуляка называют безальтернативной. "Важно одно - ее безоговорочная преданность Банковой", - говорят в "Слуге народа".

8 ноября первый вице-спикер Александр Корниенко написал заявление на сложение полномочий председателя партии "Слуга Народа".

До него партию возглавлял Дмитрий Разумков, объявивший список нардепов в свое межфракционное объединение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Съезд "Слуги народа": есть пять претендентов на председателя партии, готовят исключения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
ноября

Ученый ждал Нобелевскую премию 30 лет

Самое читаемое
Назвали количество людей, умерших за месяц после прививки
Назвали количество людей, умерших за месяц после прививки Просмотров: 45083
В России мужчина умер после циничной шутки врача
В России мужчина умер после циничной шутки врача Просмотров: 11241
Футболист &quot;Динамо&quot; рассказал, как Зеленский был готов работать у него всю ночь
Футболист "Динамо" рассказал, как Зеленский был готов работать у него всю ночь Просмотров: 10089
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
5
 Просмотров: 8578
Гороскоп на выходные: в чьей жизни начнется суперуспешный период
Гороскоп на выходные: в чьей жизни начнется суперуспешный период
 Просмотров: 7398
Политика
Украинский сегмент YouTube должен модерироваться не из РФ - Зеленскому написали петицию
Украинский сегмент YouTube должен модерироваться не из РФ - Зеленскому написали петицию Просмотров: 81
Бывший соратник Зеленского: Уже пора думать об Украине после Зе
Бывший соратник Зеленского: Уже пора думать об Украине после Зе 1 Просмотров: 1026
"Слуга народа" купил джип премиум класса за 1,1 млн грн
"Слуга народа" купил джип премиум класса за 1,1 млн грн 13 Просмотров: 1404
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
 1 Просмотров: 2961
Глава Пентагона объяснил значение учений в Черном море
Глава Пентагона объяснил значение учений в Черном море Просмотров: 333
Больше всего комментируют
13
"Слуга народа" купил джип премиум класса за 1,1 млн грн
10
На украинские YouTube-каналы, противодействующие роспропаганде, пошли атаки
3
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
2
"Даже президент США не может влиять на мэра Вашингтона" - Кличко о "наездах" на мэров
2
Экс-министру Демчишину объявили подозрение в содействии террористам
Голосов: 9113
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть