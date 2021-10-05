С депутатом, которая голосовала против закона об олигархах, не говорили об исключении из фракции

Буймистер голосовала против закона об олигархах. Фото: "Гордон"

Депутат от "Слуга народа" Людмила Буймистер сказала, что с ней не обсуждали возможное исключение из фракции.

Ранее она проголосовала против закона об олигархах, сообщает "Украина 24".

"Я, как и вся страна, читаю новостные ленты, когда они появляются после брифингов господина Арахамия или господина Корниенко. Но со мной личных разговоров не было", - сказала Буймистер.

Во время собрания в Трускавце она разговаривала с президентом Владимиром Зеленским. Он пообещал, что найдет время встретиться с Буймистер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский пиарил подозреваемого во взяточничестве "слугу народа" - фотофакт

"Мы договорились о том, что мы встретимся. Я не только расскажу, почему я голосовала красной кнопкой по важному законопроекту. Я дам механизмы в рамках закона. Да, они будут немного труднее и дольше процедурно, но они точно будут законными и помогут зацементировать тот результат борьбы, которого хочет достичь господин Зеленский. Он сказал, что мы в ближайшее время найдем время. Я жду подтверждения такой встречи", - сказала она.

Народный депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистер проголосовала против законопроекта президента Владимира Зеленского об олигархах. Об этом сообщил глава президентской партии, нардеп Александр Корниенко в кулуарах в четверг. "Я видел комментарии Людмилы, что она якобы готова из фракции выходить. Ну, это для нас какая-то новая информация. Она мажоритарник, может безболезненно выйти из фракции. Но мне кажется, люди в Шевченковском районе голосовали не за внефракционную Людмилу Буймистер. А все-таки за представителя "Слуги народа", - заявил Корниенко.