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понедельник, 05 апреля 2021 14:34

С Аваковым и Кулебой: появились подробности поездки Зеленского в Катар
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Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом в понедельник сообщил сайт главы государства.

Президента сопровождали министр иностранных дел Николай Кулеба, внутренних дел Арсен Аваков, министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и помощник Сергей Шефир.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах энергетики, продовольственной безопасности, инфраструктуры и военно-технического сотрудничества, конкретные совместные проекты.

"Украина рассматривает Государство Катар как одного из ключевых партнеров в регионе Залива и имеет все возможности полностью обеспечить продовольственную безопасность Катара", - сказал Зеленский.

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Также речь шла о привлечении инвестиций в строительство дорог и мостов в Украине.

"Надеюсь, что катарские компании присоединятся к проектам "Большого строительства" уже в этом году", - заявил Зеленский.

Говорили о расширении проектов концессии украинских портов.

В области энергетики - перспективы строительства LNG-терминала и диверсификации источников энергоснабжения.

Также обсудили противодействие распространению коронавируса и минимизацию его негативного влияния. Президент Украины поблагодарил эмира Катара за предоставленную в 2020 году гуманитарную помощь для борьбы с Covid-19. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в этой сфере.

Среди стран президент Владимир Зеленский чаще всего контактирует с США и Германией.

На прошлой неделе провел 50-минутную беседу с президентом США Джозефом Байденом.

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Дата
05
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