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суббота, 27 февраля 2021 19:48

Зеленский чаще всего общается с США - инфографика

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С момента инаугурации президент Владимир Зеленский совершил 25 международных поездок и 95 рабочих поездок по стране. Об этом сообщил портал "Слово і діло"

Страной президент чаще всего ездил в Донецкую область - 12 раз и Луганскую - 10.

Лишь по одному разу - в Винницкую, Кировоградскую и Сумскую.

 

Почти в 4 раза меньше было международных поездок. Частично - из-за коронавируса. В 2020 году из-за карантина во всем мире политики меньше контактировали с глазу на глаз.

Зеленский посещал Великобританию, ОАЭ, Турцию, Словакию, Азербайджан, Австрию, Польшу, Германию, Латвию, Литву.

 

Также у Зеленского были 194 международные встречи и 341 контакт с представителями других стран и международных организаций. Чаще всего глава государства контактировал с представителями Европейской комиссии, Европейского совета, Международного валютного фонда и НАТО.

Среди стран у Зеленского чаще всего были контакты с США и Германией.

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США продолжат помогать Украине противостоять агрессии России, которая в 2014 году оккупировала Крым, заявил американский президент Джозеф Байден.

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