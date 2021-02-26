"Крым - это Украина" - Байден поможет противостоять российской агрессии

Байден поддерживает Украину. Фото: Getty Images

США никогда не признают незаконную аннексию Крыма и продолжат помогать Украине противостоять российской агрессии.

Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, которую опубликовали на сайте Белого дома.

По его словам, 7 лет назад РФ нарушила международное право и вторглась на Крымский полуостров, нарушив суверенитет и целостность Украины.

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"США продолжают поддерживать Украину и ее союзников сегодня, как и с самого начала этого конфликта. В эту печальную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым - это Украина", - прокомментировал президент США.

Байден заявил, что Соединенные Штаты будут вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России и пытаться привлечь РФ к ответственности.

7 лет продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.