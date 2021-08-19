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суббота, 21 августа 2021 09:10

Рыбки, год без премии и конфликт с Венедиктовой: как Холодницкий ушел из САП

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Рыбки, год без премии и конфликт с Венедиктовой: как Холодницкий ушел из САП
Холодницкий более четырех лет возглавлял ведомство. Фото: "Новынарня"

Год назад, 21 августа 2020 году, Назар Холодницкий написал заявление об увольнении с должности руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры. С тех пор САП работает без официального руководителя.

Холодницкий более четырех лет возглавлял ведомство. За это время несколько раз становился фигурантом скандалов.

2018 в кабинете Холодницкого нашли прослушку. "Жучки" достали из аквариума с рыбками. Их установили сотрудники Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством департамента расследований в сфере госслужбы и госсобственности Генеральной прокуратуры. Дело против Холодницкого начали в феврале 2018-го.

26 июля 2019-го квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила привлечь к дисциплинарной ответственности и наложить на Холодницкого взыскание в виде выговора. Он на год остался без премии.

Генпрокурорка Ирина Венедиктова в мае 2020-го обвинила руководство и прокуроров САП в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. В САП заявили, что "политические элиты" хотят использовать ведомство в своих целях.

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9 июня 2020-го Венедиктова рассказала, что служебные расследования по Холодницкому подтвердили ряд нарушений в его работе. Открыли дисциплинарное производство.

Обязанности руководителя САП выполняет Максим Грищук. Он не доказал свою добродетель для дальнейшего участия в конкурсе на должность руководителя ведомства, сообщили представители от Совета прокуроров Украины.

После двух этапов конкурса на должность руководителя и заместителя руководителя САП претендует 37 кандидатов. Конкурс начался 25 января. Проводит комиссия, которую сформировала Совет прокуроров и Верховная Рада. Тогда подали более 140 заявлений.

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Дата
21
августа

Рыбки, год без премии и конфликт с Венедиктовой: как Холодницкий ушел из САП

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