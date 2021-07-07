Рупоры Медведчука закрыли - антиукраинская пропаганда осталась. "Ватный шабаш" продолжается на другом телеканале

На телеканале занимаются разжиганием розни, рассказал Стерненко. Фотоколлаж: STERNENKO

На телеканале "Наш" бывшего "регионала" Евгения Мураева устроили "ватный шабаш" из-за того, что ряд народных депутатов зарегистрировали проект постановления о праздновании 80-й годовщины Украинской повстанческой армии и обратились к президенту, чтобы вернуть Степану Бандере и Роману Шухевичу звания Героя Украины. Об этом рассказал общественный деятель Сергей Стерненко в видеоблоге.

"Несмотря на то, что восьмой год продолжается российско-украинская война, в Украине продолжают абсолютно спокойно работать российские информационные ресурсы, которые обманывают мозги украинцам антиукраинской пропагандой", - говорит Стерненко.

В эфире телеканала ведущий Назар Диордица кричит: "Какая нафиг укранская идентичность в Галичине, я не могу понять?", "Да с какого это перепугу Бандера - это українська ідентичність?", "Да плевать мне на этот проспект (Шухевича. - Gazeta.ua), плевать мне на решение Киевсовета. Это проспект Ватутина был и есть".

"То, что он несет - это разжигание вражды и статья Уголовного кодекса", - говорит активист. Также сравнил ведущего с кремлевскими пропагандистами на российском телевидении.

"А вообще приятно, что Степан Андреевич даже через десятки лет после смерти продолжает жарить вату просто упоминанием своего имени.

Однако все равно остается открытым вопрос, какого черта на восьмом году российско-украинской войны у нас продолжают работать рупоры российской пропаганды", - говорит Стерненко.

Для справки. Украинская повстанческая армия, Организация украинских националистов Законом Украины "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке" признаны борцами за независимость Украины.

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