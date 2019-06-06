Руководство партии фальсифицировало съезд - глава одесской "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Глава одесской "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Пундик заявил, что столичное руководство партии пытается фальсифицировать будущий партийный съезд

На съезде в Киеве тайно сменили политсовет.

Об этом корреспонденту Odessa.online сообщил глава одесской организации политсилы, член политсовета Николай Пундик.

По его словам, в Киеве состоялся съезд, на котором сменили политсовет, а его заменили на нардепа Николая Скорика.

"Какой-то съезд прошел в Киеве 27-го числа. А потом узнаем совершенно случайно: в юстицию подали некие документы о том, что есть решение политсовета о замене меня на другого человека. Я никаких официальных бумаг не получал", — подчеркнул Пундик.

Он отметил, что это не тот съезд, на котором должны были голосовать за кандидатов. Теперь столичное руководство партии пытается фальсифицировать предстоящий партийный съезд, так как в нем будут принимать участие фейковые делегаты.

"Получается, что мы на этом съезде не были представлены, но, как оказалось, не были представлены и Николаев, и Херсон, — добавил Пундик. — В моем понимании, руководитель областной партийной организации — безусловный претендент на проходное место в списке. Понятно, что были закулисные договоренности о том, что нужно ввести нового человека, который даже не был членом этой партии".

Он подчеркнул, что областная ячейка будет добиваться отмены результатов голосования, это предусматривает закон.