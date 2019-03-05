Россию назвали крупнейшей террористической угрозой

В Концепции борьбы с терроризмом в Украине Россию назвали самой большой угрозой. Фото: УНИАН

Наибольшая террористическая угроза идет в Украину из России. Об этом отмечают в Концепции борьбы с терроризмом в Украине, которую подписал президент Петр Порошенко.

В Концепции отмечается, что Россия заинтересована в дестабилизации ситуации в государстве, в том числе путем инспирации сепаратистских проявлений и всесторонней поддержки диверсионно-террористической деятельности псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР".

"Террористические угрозы, стоящие перед Украиной, требуют усовершенствования функционирования общегосударственной системы борьбы с терроризмом. В условиях гибридной войны нуждается в совершенствовании институциональный механизм координации деятельности субъектов борьбы с терроризмом, в том числе путем уточнения задач и функций Антитеррористического центра при СБУ, оптимизации его организационно-штатной структуры", - пишут в Конвенции.

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Основными принципами борьбы называют неотвратимость наказания за участие в террористической группировке, предупреждение террористических актов, оснащение украинских правоохранителей современными техническими средствами, информирования общественности об угрозе и масштабах терроризма.

Президент поручил за два месяца разработать и утвердить план борьбы с терроризмом.

В Глобальном индексе терроризма, который разрабатывается для определения уровня уязвимости государств к террористическим угрозам, с началом войны в Донбассе Украина переместилась на 21 место (2018) среди 163 стран. В 2013-м наша страна была 51-ой.