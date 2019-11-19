"Россияне землю не получат. Если будут лезть через схемы - конфискуем" - представитель Зеленского

Россияне вообще не смогут покупать украинскую землю и будет предусмотрен механизм спецконфискации в пользу государства.
Об этом сказал уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко в интервью "Інтерфакс-Україна"
"В законе будет четко прописано в переходных положениях, вопрос о допуске иностранцев (к покупке с/х земли) только через всеукраинский референдум. До этого момента - никаких иностранцев.
Россияне в принципе не обсуждаются. Это страна-агрессор, они ни в коем случае не будут покупать землю. Если по каким-то механизмами где появляются русские, мы осуществляем спецконфискацию в доход государства. В законе эту санкционную норму будет четко прописано", - сказал он.
В законе пропишут, что учредителями украинских компаний, которые имеют право покупать землю, могут быть только граждане Украины, которые не имеют двойного гражданства, проживающих на территории Украины и исключительно они являются учредителями этих юридических лиц.
"У нас будут прямые корпоративные отношения. То есть, не оффшор на Кипре, потом еще один оффшор, а затем какое-то лицо будет учредителем. Мы это делаем для того, чтобы была прозрачная структура собственности юридических лиц", - сказал Лещенко.
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Верховная Рада в первом чтении поддержала отмену запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения. "За" проголосовали 240 депутатов, "против" - 52.
227 голосов дала "Слуга народа", еще 13 - внефракционные.
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