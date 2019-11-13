Рада предварительно поддержала открытие рынка земли

Верховная Рада в первом чтении поддержала отмену запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения. "За" проголосовали 240 депутатов, "против" - 52.

227 голосов дала "Слуга народа", еще 13 - внефракционные.

Они поддержали законопроект №2178-10, внесенный "слугами народа" и согласованный комитетом. Исходным был законопроект №2178, который внес Кабмин.

Решение было принято после более часового перерыва и многочасового обсуждения.

За законопроект выступили депутаты "Слуги народа", в частности депутат Никита Потураев.

"Украина окончательно похоронит коммунизм. Мы наконец сведем счеты с этим маньяком Лениным и с людоедом Сталиным, которые сделали все, чтобы лишить украинский народ главного богатства - земли. Мы вернем украинскую землю раз и навсегда!", - кричал Потураев с трибуны.

Против законопроекта выступили представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович, Юрий Бойко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Нельзя продавать последнее, что у нас осталось", - заявила Тимошенко.

"С сегодняшнего дня начинается ваше падение", - сказал Бойко депутатам.

За отложение законопроекта выступили фракции "Голос" и "Европейская солидарность".

"Иногда государственная позиция - это решительность и жесткость, иногда - взвешенность и мужество. Сегодня речь идет именно о таком варианте (...) Надо отложить рассмотрение вопроса, попытаться найти точки соприкосновения, договориться и выйти из взвешенным решением в зал", - сказал руководитель фракции "Голос" Сергей Рахманин.

"Как правоцентристы мы за рынок земли, но посмотрите на зал - разве в нем можно принимать ключевую реформу", - сказала депутат ЕС Ирина Геращенко. Она отметила, что документ не предусматривает прозрачный кадастр земли, создание земельного банка.

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После перерыва за отложения законопроекта также выступила "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"В самой преступной власти никогда не поднималась рука продать украинскую землю", - сказала Наталия Королевская с "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Мажоритарщик по тернопольскому округу Николай Люшняк призвал депутатов закончить процесс децентрализации, чтобы землей смогли распоряжаться общины.

"Если бы эта земля была в общинах, они бы принимали решения".

Министр экономики Тимофей Милованов цитировал семьдесят первого премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Он выступил за открытие рынка.

"Мы должны предоставить гражданам право расспоряжаться своей землей (...) Эта мечта объединяет нас всех, и мы должны дать ей осуществиться", - говорил Милованов под крики "Ганьба", которые звучали из зала.

Автор: Скриншот Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и премьер-министр Алексей Гончарук радуются принятию законопроекта в первом чтении

Что предусматривает принятый законопроект:

- с первого октября 2020 году в Украине отменяют запрет на продажу земли с / х назначения

- землю смогут покупать граждане Украины, государство, общины, юридические лица (созданные по законам Украины)

- иностранцы и лица без гражданства могут получить землю в наследство, но должны отстранить ее в течение года

- один человек или компания (вместе со связанными лицами) сможет купить максимум 35% земель в пределах одной объединенной территориальной общины, максимум 8% в пределах одной области или Крыма, максимум 0,5% в пределах Украины. Речь идет именно о с / х земли.

- арендатор имеет преимущественное право на покупку земли

- граждане с правом пожизненного наследования земли государственной, коммунальной собственности и арендаторы, получившие право аренды через переоформления права на постоянное пользование, могут выкупить участки с рассрочкой до 5 лет

- до 1 января 2024 компании, конечным владельцем которых являются иностранцы / лица без гражданства, созданные не по украинским законам или другие страны - не могут купить землю с / х назначения государственной и коммунальной собственности, землю частной собственности, земли, выделенные на местах для личного с / х хозяйства, а также земельные доли.