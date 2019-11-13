Рада предварительно поддержала открытие рынка земли

 
Ексклюзивы
1/5
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 1917
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1584
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 783
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 531
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3546
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 531
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 324
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1170
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2934
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 450
Фото
Все фото
5
20
3
11
10
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
Разумков &quot;сделал&quot; Киву
Разумков "сделал" Киву
&quot;Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие&quot;: как &quot;Слуга народа&quot; съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
&quot;Слуги народа&quot; собрались на партийный съезд: фото
"Слуги народа" собрались на партийный съезд: фото
Видео
Все видео
Рада начала рассмотрение законопроекта о рынке земли. ОНЛАЙН
Рада начала рассмотрение законопроекта о рынке земли. ОНЛАЙН
11 законопроектов о земле: Рада начала заседание
11 законопроектов о земле: Рада начала заседание
Нардепа из "ОПЗЖ", который предлагал тюрьму за кнопкодавство, поймали на "горячем"
Нардепа из "ОПЗЖ", который предлагал тюрьму за кнопкодавство, поймали на "горячем"
24 квартиры, 17 автомобилей: журналисты рассказали о "слуге народа" Дубинском
24 квартиры, 17 автомобилей: журналисты рассказали о "слуге народа" Дубинском
Мандат Луценко и рынок электроэнергии: Рада собралась на заседание
Мандат Луценко и рынок электроэнергии: Рада собралась на заседание
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 531
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1260
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 954
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3879
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2124
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 ноября 2019
Просмотров: 909
Дата смерті
У магії цифр є щось заворожуюче. Пишу про колишнього футболіста Віктора Серебряникова — зірку "Динамо" 1960-х. 12 листопада 1969 року кияни ...
среда, 13 ноября 2019 15:24

Рада предварительно поддержала открытие рынка земли

  Комментировать

Верховная Рада в первом чтении поддержала отмену запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения. "За" проголосовали 240 депутатов, "против" - 52.

227 голосов дала "Слуга народа", еще 13 - внефракционные.

Они поддержали законопроект №2178-10, внесенный "слугами народа" и согласованный комитетом. Исходным был законопроект №2178, который внес Кабмин.

Решение было принято после более часового перерыва и многочасового обсуждения.

За законопроект выступили депутаты "Слуги народа", в частности депутат Никита Потураев.

"Украина окончательно похоронит коммунизм. Мы наконец сведем счеты с этим маньяком Лениным и с людоедом Сталиным, которые сделали все, чтобы лишить украинский народ главного богатства - земли. Мы вернем украинскую землю раз и навсегда!", - кричал Потураев с трибуны.

Против законопроекта выступили представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович, Юрий Бойко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Нельзя продавать последнее, что у нас осталось", - заявила Тимошенко.
"С сегодняшнего дня начинается ваше падение", - сказал Бойко депутатам.

За отложение законопроекта выступили фракции "Голос" и "Европейская солидарность".

"Иногда государственная позиция - это решительность и жесткость, иногда - взвешенность и мужество. Сегодня речь идет именно о таком варианте (...) Надо отложить рассмотрение вопроса, попытаться найти точки соприкосновения, договориться и выйти из взвешенным решением в зал", - сказал руководитель фракции "Голос" Сергей Рахманин.

"Как правоцентристы мы за рынок земли, но посмотрите на зал - разве в нем можно принимать ключевую реформу", - сказала депутат ЕС Ирина Геращенко. Она отметила, что документ не предусматривает прозрачный кадастр земли, создание земельного банка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС поддержал открытие рынка земли в Украине

После перерыва за отложения законопроекта также выступила "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"В самой преступной власти никогда не поднималась рука продать украинскую землю", - сказала Наталия Королевская с "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Мажоритарщик по тернопольскому округу Николай Люшняк призвал депутатов закончить процесс децентрализации, чтобы землей смогли распоряжаться общины.

"Если бы эта земля была в общинах, они бы принимали решения".

Министр экономики Тимофей Милованов цитировал семьдесят первого премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Он выступил за открытие рынка.

"Мы должны предоставить гражданам право расспоряжаться своей землей (...) Эта мечта объединяет нас всех, и мы должны дать ей осуществиться", - говорил Милованов под крики "Ганьба", которые звучали из зала.

Автор: Скриншот
  Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и премьер-министр Алексей Гончарук радуются принятию законопроекта в первом чтении
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и премьер-министр Алексей Гончарук радуются принятию законопроекта в первом чтении

Что предусматривает принятый законопроект:
- с первого октября 2020 году в Украине отменяют запрет на продажу земли с / х назначения
- землю смогут покупать граждане Украины, государство, общины, юридические лица (созданные по законам Украины)
- иностранцы и лица без гражданства могут получить землю в наследство, но должны отстранить ее в течение года
- один человек или компания (вместе со связанными лицами) сможет купить максимум 35% земель в пределах одной объединенной территориальной общины, максимум 8% в пределах одной области или Крыма, максимум 0,5% в пределах Украины. Речь идет именно о с / х земли.
- арендатор имеет преимущественное право на покупку земли
- граждане с правом пожизненного наследования земли государственной, коммунальной собственности и арендаторы, получившие право аренды через переоформления права на постоянное пользование, могут выкупить участки с рассрочкой до 5 лет
- до 1 января 2024 компании, конечным владельцем которых являются иностранцы / лица без гражданства, созданные не по украинским законам или другие страны - не могут купить землю с / х назначения государственной и коммунальной собственности, землю частной собственности, земли, выделенные на местах для личного с / х хозяйства, а также земельные доли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рада предварительно поддержала открытие рынка земли». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
ноября

Арестовали украинского языковеда

Кремль изменили отношение к певцу-изгнаннику

Княгиня Монако снялась в триллере

Ради войны с украинцами Россия разорвала международный договор

Разрушили украинский город

Террористы заложили бомбы на стадионе

Самое читаемое
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
11
 Просмотров: 21213
Разумков &quot;сделал&quot; Киву
Разумков "сделал" Киву
3
 Просмотров: 13545
На Закарпатье отказались обслуживать украинским языком
На Закарпатье отказались обслуживать украинским языком
 Просмотров: 11241
Гибель украинцев в Польше: сообщили новые подробности
Гибель украинцев в Польше: сообщили новые подробности Просмотров: 10791
Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше
Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше 1 Просмотров: 7893
Политика
Шария опять разыскивает полиция
Шария опять разыскивает полиция Просмотров: 27
Бывшего члена совета Нацбанка взяли под домашний арест
Бывшего члена совета Нацбанка взяли под домашний арест Просмотров: 144
Владельцу VAB Банка объявили подозрение
Владельцу VAB Банка объявили подозрение Просмотров: 180
"Отвернуться от Запада и занять у России $100 млрд". Коломойский шокировал новым заявлением
"Отвернуться от Запада и занять у России $100 млрд". Коломойский шокировал новым заявлением 2 Просмотров: 3636
Рада начала рассмотрение законопроекта о рынке земли. ОНЛАЙН
Рада начала рассмотрение законопроекта о рынке земли. ОНЛАЙН
 Просмотров: 513
Больше всего комментируют
11
Выгняли пассажира, сделавшего проводнице замечание за русский язык
6
Сивохо предлагает не проверять граждан, которые едут от боевиков
6
24 квартиры, 17 автомобилей: журналисты рассказали о "слуге народа" Дубинском
6
Начинается зачистка тех, кто реформировал армию - Федина об аресте генерала Марченко
4
Игрок сборной Украины рассказал, почему в команде общаются на русском
Голосов: 13625
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua