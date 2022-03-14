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понедельник, 14 марта 2022 14:08

Спецтема: Война России против Украины

Россияне уже намылились "возрождать Русь" в Киеве - их посылают, как корабль

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Россияне анонсируют "русскоязычный мир" в Киеве.

Твит выложила российская писательница Юлия Латынина.

"Мы наблюдаем возрождение Киевской Руси. Отныне все, что есть в русскоязычном мире демократического, рыночного и Западного, будет сосредоточено в Киеве. Киев снова станет столицей Руси. Москва будет столицей Орды", - написала.

 

Сообщение вызвало реакцию у украинских пользователей соцсетей.

"Четко понимаю, что это одна из самых больших будущих опасностей после победы, когда сотни "хороших русских" свалят из Орды и захотят возрождать Русь здесь в Киеве.

Поэтому. Следом за российским кораблем идут не только Латынина с Венедиктовыми и Дудями и Ксениями. Но наши миротворцы с непреодолимым комплексом вторичности по отношению к бывшей метрополии.

Особенно те коллеги, которые включают "хороших русских" в общенациональный телемарафон и дают им возможность создавать образ "мы тоже жертвы", - прокомментировала телеведущая, журналистка Мирослава Барчук.

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Твит Латыниной комментируют в Twitter и Facebook:

"Сидите себе на болотах"

"О взаимопонимании, диалогах - забудьте лет на 30-50. Обстрелы Киева, Харькова, Мариуполя, Чернигова, Сум - это будет работать на генетическом уровне"

"Нет, в Украине будет все демократическое, рыночное, украинское, прозападное. Второй россии в Украине не будет"

"Идут все, причем еще дальше, чем русский корабль"

"Пусть демократизируют свою орду"

"Сейчас нужно украиноязычное информационное пространство. Полностью украиноязычное. От президента до журналиста"

С 24 февраля по 10 марта из-за полномасштабной агрессии РФ против Украины пострадали минимум 1546 гражданских. Из них 565 человек погибли, по информации ООН.

Погибли 85 детей и около 100 раненых

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