Россияне превратили Крым и Донбасс в две экобомбы - Зеленский

Президент выступил с докладом на конференции ООН в Глазго. Фото: president.gov.ua

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на конференции Организации Объединенных Наций по вопросам изменения климата COP26, которая проходит в Глазго, сообщает Gazeta.ua.

"В 1994 году Украина получила гарантии безопасности, которые, к сожалению, не выполнены. А планета получила две экобомбы в центре Европы - оккупированные Крым и часть нашего украинского Донбасса.

Полуостров Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой Российской Федерации. А на части Донбасса - затопление шахт, деградация почвы, нехватка питьевой воды.

И все это сейчас. Это общая угроза для всего мира", - заявил Зеленский.

Президент упомянул о взрыве на Чернобыльской атомной электростанции. "От которого пострадала не только Украина, но и десятки стран мира", - сказал Зеленский.

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Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. В сентябре на фронте погибли семь украинских воинов, а в октябре - двое.