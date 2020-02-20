Россия втрое увеличила количество войск под границей Украины - разведка

Россия увеличивает свои войска под Украиной. Фото: РБК

С 2014 года военный потенциал Российской Федерации у границ Украины увеличился втрое.

К 2022-2023 году российские войска будут способны провести полноценные наступательные операции без необходимости дополнительной мобилизации, указано на сайте ГУР МО.

РФ усиленно модернизирует ядерное оружие. Сейчас Россия занимается развитием новой ракетной системы "Сармат" с показателем дальности поражения от 6 до 12 тыс. км.

Кроме того, вместо систем "Тополь" начнут эксплуатацию ракетного комплекса "Ярс".

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Напомним, 18 февраля началась эскалация конфликта на Донбассе. Российские оккупанты провели атаку на позиции украинских военных у нескольких населенных пунктов на Донбассе, в результате чего погиб один боец ВСУ.