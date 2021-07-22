Россия спутала ЕСПЧ с шоу на кремлевском телевидении - Малюська

В заявлении в суд РФ выложила все мифы российской пропаганды, отметил министр. Фото: Facebook-страница Дениса Малюськи.

Россию ждет неминуемое поражение. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, комментируя иск РФ против Украины в Европейский суд по правам человека.

"Судя по пресс-релизу генпрокуратуры страны-агрессора и их же министерства иностранных дел, Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении - в судебном заявлении выложили все мифы российской пропаганды.

Совсем бессмысленным такой поступок не назовешь - у них появится дополнительная медиаплощадка для промывания мозгов и медиаповод.

Но с юридической точки зрения их ожидает неминуемое поражение. Ну хоть пытаются контратаковать в lawfare, где пока все голы - в их ворота", - написал министр в Facebook.

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РФ подала в ЕСПЧ иск против Украины по 10 группами обвинений. В частности, страна-агрессор обвиняет Украину в блокировании Северо-Крымского канала. Российская агрессия против Украины продолжается восьмой год. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.